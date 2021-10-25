В омских колледжах создадут 12 мастерских для обеспечения кадрами предприятия ОЭЗ

ОМСК, 25 октября. /ТАСС/. Власти Омской области в рамках нацпроекта "Образование" создадут в 2022 году в омских колледжах и техникумах 12 мастерских, сообщили в понедельник ТАСС в пресс-службе Минобразования региона. Компетенции мастерских выбраны для обеспечения кадрами создаваемой особой экономической зоны (ОЭЗ) и предприятий машиностроения, в частности, ПО "Полет", производящего ракеты-носители "Ангара".

"В 2022 году планируется создание 12 мастерских на базе пяти колледжей и техникумов. Выбор компетенций обусловлен в первую очередь потребностью в кадрах предприятий и организаций. Так, например, в Омской области создана особая экономическая зона, которая даст дополнительные возможности для развития производства химической и нефтехимической продукции, а также смежных отраслей", - сказали в пресс-службе.

Вторым направлением станет подготовка кадров для реализации масштабных инвестпроектов в области машиностроения, отметили в Минобразования. "В связи с этим мы запланировали создание мастерских по направлению "Промышленные и инженерные технологии" по компетенциям: переработка нефти и газа, электромонтаж, электроника, мехатроника, обработка листового металла, сварочные технологии", - уточнили в министерстве.

Одна из основных задач при создании мастерских - обеспечение потребности в кадрах для реализации проекта реконструкции и технического перевооружения ПО "Полет" - филиала ФГУП "ГКНПЦ им. М. В. Хруничева". "Для серийного изготовления ракет-носителей "Ангара" будут созданы две мастерские по направлению "Обслуживание транспорта и логистика" по компетенциям: производственная сборка изделий авиационной техники и обслуживание авиационной техники", - подчеркнули в пресс-службе.

Также будут организованы мастерские, которые обеспечат кадровые потребности инвестиционных проектов в сфере строительства, включая гостиничные комплексы, и для поддержки сферы услуг. Это будут мастерские по геопространственным технологиям, технологиям информационного моделирования BIM, ресторанному сервису, администрированию отеля.

В Минобразования отметили, что с начала реализации проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" в Омской области в двух колледжах созданы 19 мастерских по компетенциям "Информационно-коммуникационные технологии", "Сельское хозяйство", "Обслуживание транспорта и логистика". Пять из них организованы в текущем году.