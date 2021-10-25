Власти Липецкой области проведут конкурс среди добровольцев региона

ЛИПЕЦК, 25 октября. /ТАСС/. Власти Липецкой области проведут региональный конкурс среди добровольцев, который призван выявить лучших из лучших среди тех, кто постоянно участвует в социальных проектах. Об этом сообщил в понедельник журналистам глава администрации области Игорь Артамонов.

"Объявлен старт областного конкурса "Доброволец года - 2021", который проводится в регионе начиная с 2009 года, он проходит в рамках федерального проекта "Социальная активность" нацпроекта "Образование", - сказал Артамонов. По его словам, смотр позволит выявить и поощрить организации, трудовые коллективы, представителей социально активного бизнеса, жителей, деятельность которых оказывает положительное влияние на развитие добровольчества в регионе. "Добрые дела сегодня очень нужны России и добровольцы, а это в основном молодые люди, могут внести значительный вклад в улучшение жизни тех, кто нуждается в помощи", - продолжил Артамонов.

Он выразил уверенность в том, что молодежь имеет желание и возможность применить силы на самых разных направлениях, развиваться самим и строить лучшее будущее в своих городах и селах. "А мы поможем и поддержим все добрые начинания", - заверил Артамонов.

Как пояснили в пресс-службе областной администрации, принять участие в конкурсе могут добровольцы в возрасте от 14 лет, а также добровольческие объединения и организаторы добровольческой деятельности, представители бизнеса. Конкурс проводится по номинациям "Лучший добровольческий отряд. Школа", "Лучший добровольческий отряд. Колледж/Техникум", "Лучший добровольческий отряд. Вуз", "Добрая команда", "Организатор добровольческой деятельности", "Бизнес", "Акция года", "Доброволец года".

Как ожидается, смотр пройдет в два этапа. На первом потенциальные участники подают заявки и материалы, содержащие сведения о достижениях в 2021 году. "В рамках второго этапа - с 23 ноября по 3 декабря - конкурсная комиссия подведет итоги и объявит победителей", - заключили в пресс-службе.