Более 170 объектов городской среды благоустроено в Удмуртии с начала года

ТАСС, 25 октября. Работы по благоустройству 171 объекта по проекту формирования комфортной городской среды в этом году завершены в Удмуртии. До конца года их число вырастет почти до 190. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой Минстроя России по итогам рабочей встречи министра строительства ЖКХ РФ Ирека Файзуллина и главы республики Александра Бречалова.

"В рамках федерального проекта по формированию комфортной городской среды на территории региона в 2021 году благоустроят 188 объектов. На сегодняшний день уже завершены работы на 171 объекте", - приводятся в сообщении слова министра строительства и ЖКХ РФ.

Отмечается, что два проекта из Удмуртии стали победителями конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2021 году.

По словам главы Удмуртии, в 2021 году план по вводу в эксплуатацию жилья - 839 тыс. кв. метров. За девять месяцев введено - 626,9 тыс. кв. м. (74,7%).

"Все поставленные задачи будут выполнены в полном объеме. Объем жилья, строящегося в Удмуртской Республике с использованием эскроу-счетов, составляет 98,6%. Жилые дома, достраивающиеся по старой схеме, отсутствуют. Строительство двух многоквартирных домов ведется без привлечения средств граждан", - процитировали Бречалова в пресс-службе.

Нацпроект "Жилье и городская среда" состоит из пяти федеральных проектов - "Ипотека", "Жилье", "Формирование комфортной городской среды", "Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда" и "Чистая вода". Основная цель нацпроекта - обеспечение ежегодного ввода в эксплуатацию 120 млн кв. м жилья и улучшение жилищных условий 5 млн семей ежегодно.