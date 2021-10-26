Рекультивация свалок и хвостохранилищ в КЧР может улучшить качество жизни 230 тыс. человек

ЧЕРКЕССК, 26 октября. /ТАСС/. Рекультивация четырех свалок и хвостохранилищ в Карачаево-Черкесии по нацпроекту "Экология" позволит улучшить качество жизни 230 тыс. человек, сообщил в интервью ТАСС глава республики Рашид Темрезов.

"Рекультивация четырех объектов негативного воздействия на окружающую среду, три из которых относятся к наиболее опасным, в Карачаево-Черкесии позволит улучшить качество жизни 230 тыс. человек и вернуть в сельскохозяйственный оборот более 67 гектаров земли", - отметил глава республики.

По его словам, в регионе завершаются работы по рекультивации хвостохранилища Урупского месторождения медноколчеданных руд, где порядка 60 га земель были подвержены негативному воздействию. В рамках нацпроекта "Экология" также ведется рекультивация свалки твердых бытовых отходов в станице Зеленчукской и хвостохранилища Эльбрусского свинцово-цинкового рудника. Реализация обоих проектов началась в текущем году.

В 2020 году была проведена рекультивация свалки в городе Карачаевске. Это позволило рекультивировать 2,8 гектара земель. В настоящее время на земельном участке осуществляется послепосадочный уход, который займет четыре года.