Власти Пермского края заявили, что к 2024 году регион добьется полного лесовосстановления

ПЕРМЬ, 27 октября. /ТАСС/. В 2023 году в Пермском крае будет построена теплица для выращивания сеянцев, что позволит региону полностью выйти на самообеспечение, а также добиться 100-процентного лесовосстановления в 2024 году. Работы будут вестись по нацпроекту "Экология", сообщил ТАСС министр природных ресурсов Пермского края Дмитрий Беланович в кулуарах V Всероссийского водного конгресса.

"Также мы продолжаем работы в рамках нацпроекта по лесовосстановлению. К 2024 году данный показатель должен быть достигнут на 100%. В 2023 году мы построим и введем теплицу по выращиванию сеянцев закрытой корневой системы, и край будет полностью обеспечен таким материалом", - отметил Беланович.

Пермский край в 2021 году вышел на показатель лесовосстановления в 94%. Лесничие производят посадку сеянцев лесных пород, ухаживают за природным подростом и молодняком, а также минерализуют почву, создавая благоприятные условия для новых всходов. Как отметил министр, работы ведутся на регулярной основе по нацпроекту "Экология".

Восстановление лесов в регионе проводится ежегодно по нацпроекту "Экология". В 2020 году на 4,9 тыс. гектаров высажено 18 млн штук сеянцев ели, сосны, лиственницы, в 2021 запланировано к высадке 16 млн штук сеянцев.