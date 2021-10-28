Реконструкция театра кукол "Ульгэр" в Бурятии начнется в 2022 году по нацпроекту

УЛАН-УДЭ, 28 октября. /ТАСС/. Реконструкция здания Бурятского республиканского театра кукол "Ульгэр", четырежды лауреата театральной премии России "Золотая маска", начнется в 2022 году по нацпроекту "Культура". Об этом сообщила ТАСС в четверг директор театра Баирма Дашидоржиева.

"Реконструкция начнется в следующем году, средства выделяются по национальному проекту "Культура", - сообщила Дашидоржиева.

Стоимость проекта - более 900 млн рублей, из них 287 млн рублей - региональное софинансирование. Планируемый срок окончания работ - 2024 год. Для коллектива "Ульгэра" и юных зрителей это долгожданное событие. Здание театра было построено в 1916-1917 годах, оно является объектом культурного наследия. В 2017 году историческое здание, расположенное в центре Улан-Удэ, было признано аварийным, его закрыли для посещений, в 2018 году "Ульгэр" временно покинул свой "дом", тогда же были начаты работы по проектированию.

После ремонта зрительный зал будет расширен на 50 посадочных мест, до 200. Площадь театра увеличится в два раза, почти до 3 тыс. кв. м. Обновится оборудование, появятся комфортные помещения для театральных цехов, мастерские, студия звукозаписи, гримерки. Также в обновленном здании театра будут работать детское кафе и детская театральная студия.

Театр "Ульгэр" был основан в 1967 году в Улан-Удэ, это единственный в Бурятии театр для детей и юношества. В репертуаре театра около 40 спектаклей, в том числе поставленные по мотивам русских народных сказок, сказок народов мира и по пьесам бурятских драматургов.

Нацпроект "Культура" разработан для реализации президентского указа "О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года". Нацпроект состоит из трех подразделов: "Культурная среда", "Творческие люди" и "Цифровая культура".