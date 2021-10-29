Строительство новых газовых сетей началось в Новокузнецке по нацпроекту "Экология"

КЕМЕРОВО, 29 октября. /ТАСС/. Строительство новых газовых сетей началось в Новокузнецке, который считается одним из наиболее экологически неблагополучных городов РФ. Это позволит подключить к газоснабжению отапливаемые углем дома и предприятия, сообщает в пятницу пресс-служба правительства региона.

"В Кузнецком и Орджоникидзевском районах Новокузнецка в рамках федерального проекта "Чистый воздух" и социальной газификации началось строительство трех участков газовых сетей. В Кузнецком районе проведут 10,3 км газовых сетей, что даст возможность обеспечить этим ресурсом более 440 частных жилых домов. 15 км сетей в Орджоникидзевском районе позволят подключить более 470 жилых домов. Газопровод высокого давления первой категории общей протяженностью 5,1 км необходим для дальнейшего строительства газовой сети среднего и низкого давления в Орджоникидзевском районе. От нее смогут получать газ не только частные дома, но и социальные объекты, а также предприятия", - говорится в сообщении.

На строительно-монтажные работы в Новокузнецке будет направлено свыше 352 млн рублей. На сегодня в Кузнецком и Орджоникидзевском районах уже проложено около 7,8 км сетей, ведется подготовка к строительству межпоселкового газопровода.

"Программа социальной газификации запущена по инициативе президента Владимира Путина. Для Кузбасса она имеет особое значение, так как переход многих частных домов на газ улучшит экологическую ситуацию в регионе", - приводятся в сообщении слова губернатора региона Сергея Цивилева.

Новокузнецк считается одним из наиболее экологически неблагополучных российских городов и включен в федеральный проект "Чистый воздух" нацпроекта "Экология". Основными загрязняющими воздух предприятиями в городе являются металлургические заводы - "Евраз ЗСМК", "Русал Новокузнецк", "Кузнецкие ферросплавы", а также Кузнецкая ТЭЦ. В их экологических программах предусмотрена масштабная модернизация производственных мощностей и внедрение новых технологий для сокращения выбросов в воздух. Кроме того, в городе реализуется программа по газификации и модернизации общественного транспорта, которая предусматривает расширение парка троллейбусов и трамваев и перевод автобусов на газомоторное топливо.