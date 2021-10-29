Алтайский край в 2022 году получит вдвое больше средств на охрану лесов от пожаров

БАРНАУЛ, 29 октября. /ТАСС/. Почти 180 млн рублей получит Алтайский край в 2022 году, чтобы обеспечить охрану лесов от пожаров в рамках нацпроекта "Экология". Это вдвое больше финансирования на эти цели в этом году, однако дефицит средств составит почти 300 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе Минприроды региона со ссылкой на замминистра Андрея Стрелковского.

"По предварительной информации, из Рослесхоза краю на 2022 год будет выделено на выполнение мероприятий по охране лесов 176 млн рублей, что выше на 115 млн рублей от выделенных ассигнований на 2021 год. Дефицит денежных средств составит около 300 млн рублей. Ежегодный объем субвенций, предоставляемых для реализации переданных полномочий в области лесных отношений, значительно меньше суммы фактических затрат, необходимых для выполнения мероприятий по охране лесов от пожаров", - цитирует пресс-служба слова Стрелковского.

По его данным, необеспеченность мероприятий по восстановлению и охране лесов от пожаров в 2021 году составила почти 500 млн рублей. Недостаток средств на эти цели компенсировали с помощью подведомственных учреждений - за счет их собственных средств от реализации древесины и ее переработки.

"В настоящее время прокуратура края запланировала исключение из закона о регулировании отдельных лесных отношений на территории края нормы, которая позволяла бы осуществлять рубки перестойных насаждений и таким образом формировать бюджетные источники, направляя средства на охрану и воспроизводство лесов. Это может привести к тому, что в 2022 году краевые автономные учреждения, подведомственные министерству, будут не в состоянии выполнить весь комплекс работ по охране, защите и воспроизводству лесов на арендуемой территории из-за отсутствия источников дополнительного финансирования", - подчеркнул Стрелковский.

По словам замминистра, для решения данной проблемы необходимо внести изменения в Лесной кодекс РФ, разрешив государственным учреждениям осуществлять охрану и воспроизводство лесов за счет средств от переработки древесины. Предложение Минприроды края об изменениях в законодательство подержано правительством и парламентом региона и направлено на в Госдуму.

С начала пожароопасного сезона в этом году, с 9 апреля, на землях лесного фонда в крае произошло более 400 пожаров, огнем пройдено 972,78 га лесных площадей. Общий налет воздушными судами для авиапатрулирования, на которое в том числе направляются федеральные средства, приблизился к 500 часам. С воздуха были обнаружено 73 лесных пожара.