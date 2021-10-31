Первый центр опережающей профподготовки появится в Карачаево-Черкесии в 2024 году - власти

ЧЕРКЕССК, 31 октября. /ТАСС/. Первый центр опережающей профессиональной подготовки, где можно пройти ускоренное обучение, повышение квалификации по востребованным на рынке труда профессиям, откроют в Карачаево-Черкесии (КЧР) в 2024 по нацпроекту "Образование", сообщили в Министерстве образования и науки КЧР.

"В целях создания и обеспечения функционирования центров опережающей профессиональной подготовки в рамках федерального проекта "Молодые профессионалы" нацпроекта "Образование" государственной программы РФ "Развитие образования" Карачаево-Черкесия прошла конкурсный отбор на предоставление в 2024 году субсидий из федерального бюджета. В связи с этим в 2024 году в КЧР будет создан центр опережающей профессиональной подготовки", - сказали в министерстве.

На базе центра будет проходить обучение студентов и переподготовка преподавателей. Уже работающие жители смогут повышать свою квалификацию, приобретать дополнительные навыки или получать новую специальность, а школьники в рамках профориентации - выбирать для себя профессии.

Министр образования и науки КЧР Инна Кравченко сказала ТАСС, что в регионе планируют до конца 2024 года по нацпроекту "Образование" создать 26 мастерских, где студенты техникумов и колледжей смогут проводить практические занятия.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение конкурентоспособности отечественного образования, а также ставит задачу вхождения России в число 10 ведущих стран по качеству общего образования. Изначально в состав нацпроекта входили 10 федеральных проектов: "Современная школа", "Успех каждого ребенка", "Поддержка семей, имеющих детей", "Цифровая образовательная среда", "Учитель будущего", "Молодые профессионалы" (повышение конкурентоспособности профобразования), "Новые возможности для каждого", "Социальная активность", "Экспорт образования" и "Социальные лифты для каждого".