Участниками программы переобучения стали более 2,8 тыс. жителей Ставрополья

СТАВРОПОЛЬ, 1 ноября. /ТАСС/. Участниками программ переобучения по нацпроекту "Демография" на Ставрополье стали более 2,8 тыс. жителей региона с начала 2021 года. Об этом сообщила в понедельник министр труда и социальной защиты населения края Елена Мамонтова.

"В рамках федерального проекта "Содействие занятости" <…> с 2021 по 2024 годы в крае реализуется мероприятие по обучению отдельных категорий граждан. Учреждениями занятости края организована работа по отбору граждан и их информирование для направления на обучение и содействие в последующем трудоустройстве. Участие в различных программах обучения приняли 2 896 граждан, проживающих на территории Ставропольского края", - написала она на своей странице в Instagram.

Стать участниками программы могут безработные, люди, обратившиеся в учреждения занятости, жители края в возрасте от 50 лет, женщины с детьми-дошкольниками и молодые мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком.

Реализацией проекта "Содействие занятости" нацпроекта "Демография" занимаются три федеральных оператора: Национальный исследовательский Томский государственный университет (отвечает за переобучение на базе российских вузов), Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (отвечает за переобучение государственных служащих, управленцев) и Агентство развития профессионального мастерства "Ворлдскиллс" (занимается обучением и переобучением по рабочим специальностям).