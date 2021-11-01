Более 200 единиц цифровой техники получат школы Зольского района КБР по нацпроекту

НАЛЬЧИК, 1 ноября. /ТАСС/. Около 200 компьютеров, многофункциональные и мобильные управляемые устройства получат семь школ Зольского района Кабардино-Балкарии (КБР) в 2021 году в рамках обновления материально-технической базы школ по нацпроекту "Образование". Об этом сообщили в понедельник в администрации муниципалитета.

"В рамках реализации нацпроекта "Образование" в семи образовательных учреждениях района (в Сармаковской первой и третьей, Малкинской третьей, Каменномостской второй, Хабазской, Светловодской школах и Прогимназии № 1 г.п. Залукокоаже) обновляется материально-техническая база для внедрения цифровой образовательной среды. Для каждой школы предусмотрено современное оборудование по 28 ноутбуков и по одному многофункциональному и мобильному управляемому устройству", - говорится в сообщении, размещенном в Instagram.

Отмечается, что с начала реализации проекта в 2019 году школу селения Каменномостское Зольского района оснастили современным цифровым оборудованием: сформированы два компьютерных класса с выходом в интернет в соответствии с требованиями проекта. С сентября 2020 года школу обеспечили высокоскоростным доступом к сети Интернет, полученное цифровое оборудование ежедневно применяется для реализации образовательных программ. В 2020 году проект был реализован еще в девяти образовательных учреждениях района.

"Проект позволит создать современную и безопасную цифровую образовательную среду, предоставляющую доступ обучающимся и педагогам к функциональным возможностям открытых и общедоступных информационных ресурсов. До 2024 года все педагоги будут подключены к федеральной информационно-сервисной платформе цифровой образовательной среды. В настоящее время все общеобразовательные учреждения района обеспечены высокоскоростным доступом в сеть Интернет (скорость 50 Мбит/с)", - добавили в руководстве муниципалитета.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.