Первый центр цифрового образования для детей открыли на Камчатке по нацпроекту

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 2 ноября. /ТАСС/. Первый центр цифрового образования детей "IT-куб. Камчатка", направленный на развитие знаний и навыков в области программирования, открыт на полуострове по нацпроекту "Образование", сообщила ТАСС министр образования региона Александра Короткова.

"Центр цифрового образования неслучайно открылся в одном из самых оживленных и застраиваемых районах Петропавловска-Камчатского - он станет притяжением талантливых детей, живущих неподалеку. Посещать "IT-куб. Камчатка" смогут ребята от 7 до 17 лет любого уровня подготовки, готовые погрузиться в мир информационных технологий", - сказала министр.

Центр цифрового образования детей смогут посещать более 400 ребят из краевой столицы и близлежащих населенных пунктов. Образовательный процесс будет выстроен на основе проектной деятельности. Учащиеся будут заниматься программированием, робототехникой, мобильными разработками, развивать логику, память и внимание.

Ранее в краевом министерстве образования ТАСС сообщали, что в рамках профильного нацпроекта в регионе уже были открыты детский технопарк "Кванториум-Камчатка", центры образования естественно-научной и технологической направленностей "Точка роста", мобильный технопарк "Кванториум".