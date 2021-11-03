Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открыли в приморском Кавалерово

ВЛАДИВОСТОК, 3 ноября. /ТАСС/. Новый физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа открыли в поселке Кавалерово Приморского края. Новый спортивный объект в поселке появился благодаря проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография", сообщает в среду пресс-служба краевого правительства.

"Мы открываем замечательное сооружение - физкультурно-оздоровительный комплекс, который дает все возможности для занятий футболом, волейболом, легкой атлетикой. Уверен, он обязательно станет центром притяжения жителей района", - приводит пресс-служба слова губернатора Приморского края Олега Кожемяко.

Комплекс включает в себя футбольное поле размером 60 х 30 м, четыре беговых дорожки для занятий легкой атлетикой, баскетбольные и волейбольные площадки, уличные тренажеры и турники. Кроме того, в нем есть раздевалки для посетителей и сборно-разборная трибуна на 100 мест с подтрибунным пространством для хранения инвентаря.

"Развитие спорта в регионе также ведется в рамках программы "Развитие физической культуры и спорта Приморского края". На строительство комплекса направили около 35 млн рублей из бюджета. Работы по его возведению велись в течение этого года, стартовали в июле и завершились в октябре", - добавили в пресс-службе.