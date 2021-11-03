Нацпроект и госпрограммы позволили построить в Адыгее 4 школы и создать 39 "Точек роста"

МАЙКОП, 3 ноября. /ТАСС/. Нацпроект "Образование" и государственные программы позволили построить в Адыгее четыре новые школы и создать 39 центров "Точка роста" на базе сельских школ. Об этом сообщил в среду глава региона Мурат Кумпилов, комментируя попадание республики в число лучших регионов Южного федерального округа по результатам мониторинга региональных систем образования.

"Благодаря нацпроекту, государственным программам за последние годы в Адыгее построено четыре новых школы, создано 39 центров "Точка роста" на базе сельских школ", - сказал Кумпилов, слова которого приводит его пресс-служба.

Глава региона отметил, что в республике действуют детский технопарк "Кванториум" и мобильный "Кванториум", а также центр выявления и поддержки одаренных детей "Полярис-Адыгея" и региональный модельный центр. "Идет постоянная работа с учительскими кадрами: действует республиканский Центр непрерывного повышения профмастерства педагогических работников, проводятся конкурсы профессионального мастерства, в школы привлекаются молодые учителя",- заметил Кумпилов. Между тем он отметил, что мониторинг, проведенный Минпросвещения РФ, показал как успехи, так и проблемные места. "При поддержке федерального центра будем и дальше совершенствовать образовательную систему региона", - заверил Кумпилов.

В его пресс-службе пояснили, что в рамках мониторинга эксперты оценивали 55 показателей из трех блоков - "Создание условий для достижения результатов", "Достижение образовательных и воспитательных результатов" и организационного, в рамках которого оценивается качество административно-финансовой деятельности и ведение ведомственных информационных систем. "По результатам мониторинга Адыгея вошла в тройку лучших регионов федерального округа, в сводном рейтинге по стране республика заняла 29-ю строчку", - заключили в пресс-службе.