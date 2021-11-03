Центр опережающей профессиональной подготовки для школьников и студентов открыли в Кирове

КИРОВ, 3 ноября. /ТАСС/. Центр опережающей профессиональной подготовки, где со школьниками будут заниматься профориентацией, а студенты и специалисты смогут пройти обучение на современном оборудовании, начал работу в Кирове, сообщил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" губернатор Кировской области Игорь Васильев.

"В регионе начал работу Центр опережающей профессиональной подготовки Кировской области. Новая структура станет связующим звеном между центрами занятости, работодателями, средним профессиональным образованием и школами. Центр станет тем местом, где помогут переквалифицироваться, получить новые навыки и компетенции, а также усовершенствовать свои знания под запросы времени и работодателей", - написал Васильев.

По его словам, в центре будут заниматься профориентацией школьников, образованием студентов колледжей, техникумов и вузов, профессиональным обучением работников со стажем на современном оборудовании и с помощью дополнительных образовательных программ.

"Отмечу, что центр готов к партнерству с предприятиями. Работодатели могут размещать заказы на профессиональную подготовку необходимых им сотрудников", - написал Васильев.

По данным правительства области, центр создан по нацпроекту "Образование". Как ранее сообщил глава региона, за последние пять лет в регионе построили шесть школ, за два года в школах, расположенных в сельской местности и малых городах, заработали 105 "Точек роста", до 2024 будет создано еще 220 "Точек роста". Работают три площадки технопарка "Кванториум", приобретен мобильный технопарк, создан школьный "Кванториум", а в ближайшие три года такие мини-технопарки будут работать еще в пяти школах. Также созданы два IT-куба, а в последующие три года планируется создать еще 12, в том числе на базе школ.