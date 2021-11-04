Власти Севастополя намерены привлечь максимум экспертов к созданию нового военного музея

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 ноября. /ТАСС/. Открытый конкурс на разработку концепции нового военного музея, посвященного героической обороне города в 1941-1942 годах, на площадке будущего культурного кластера объявлен в Севастополе для привлечения максимального числа экспертов. Денежные средства заложены в федеральную целевую программу. Об этом рассказал в четверг губернатор Севастополя Михаил Развожаев в ходе встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

"По поводу места, где мы сегодня были, где по вашему поручению строится культурный кластер, <...> хотел доложить, что мы приступили к выполнению еще одного важного поручения. Это строительство музея героической обороны Севастополя 1941-1942 годов с пантеоном славы. Сейчас мы объявили открытый архитектурный конкурс на концепцию, приняли решение сделать это открыто, чтобы максимальное количество специалистов, архитекторов приняли участие в обсуждении, как должен выглядеть этот объект", - сообщил Развожаев.

Он отметил, что средства на реализацию проекта заложены в федеральную целевую программу. По итогам конкурса начнется проектирование и строительство.

В течение пяти лет на мысе Хрустальный в центре Севастополя планируется построить один из четырех российских музейно-культурных комплексов, в который войдут филиалы ведущих театральных и хореографических училищ РФ, театр оперы и балета, выставочный зал, а также музей обороны Севастополя.

Цель национального проекта "Культура" состоит в том, чтобы сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки.