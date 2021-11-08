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Начальную школу на 100 мест открыли в селе Стрелецком Белгородской области

В новой школе предусмотрены спортивный и медицинский блоки, библиотечно-информационный центр, студия ИЗО, лингафонный кабинет, кабинеты логопеда и педагога-психолога, а также спортивная площадка

БЕЛГОРОД, 8 ноября. /ТАСС/. Начальную школу, рассчитанную на 100 мест, открыли в селе Стрелецком Белгородской области. Образовательное учреждение построили в рамках нацпроекта "Образование", сообщил журналистам в понедельник губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Открытие этой начальной школы позволило немного разгрузить ближайшие образовательные учреждения в Стрелецком и Северном. Здесь созданы все необходимые условия для комфортной учебы. Школа будет работать в режиме полного дня", - пояснил Гладков.

В новом здании размещены спортивный и медицинский блоки, библиотечно-информационный центр, студия ИЗО, лингафонный кабинет, а также кабинеты логопеда и педагога-психолога с сенсорной комнатой. В рекреациях здания организовано образовательное пространство с тематическими зонами. На территории школы также предусмотрена спортивная площадка с резиновым покрытием.

Теги
РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав Владимирович
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