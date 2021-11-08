Предприятие "Марпосадкабель" в Чувашии намерено увеличить объемы производства в 1,5-2 раза

ТАСС, 8 ноября. Фонд развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашии одобрил предоставление займа предприятию "Марпосадкабель" на расширение производства, объемы предполагается нарастить в 1,5-2 раза. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник пресс-службой министерства экономического развития и имущественных отношений республики.

"Экспертный совет Фонда развития промышленности и инвестиционной деятельности Чувашской Республики одобрил предоставление займа АО "Марпосадкабель" на расширение производства. Проект позволит расширить номенклатуру выпускаемой кабельно-проводниковой продукции и снизить ее себестоимость", - отмечается в сообщении.

По информации фонда, среди целевых показателей проекта - увеличение объема производимой продукции в 1,5-2 раза по отношению к показателям 2019-2020 года. Кроме того, в 3,2 раза должна увеличиться производительность труда. Штат сотрудников будет расширен на 30 специалистов. Предполагается также освоить новые рынки сбыта, приступить к выполнению государственных и военных заказов, расширить номенклатурную группу продукции на линейку специальных кабелей с применением кремнийорганической резины.

Предприятие претендует на заем в размере 100 млн рублей по совместной программы федерального и республиканского Фондов развития промышленности. Ставка по совместному займу должна составить 1% годовых. Особые льготные условия предусмотрены для предприятий-участников национального проекта "Производительность труда". В 2020 году завод увеличил производительность труда на 11,3%.

Средства предприятие направит на приобретение производственного оборудования - экструзионных и крутильных линий, а также оплеточных машин. Часть оборудования завод уже приобрел на собственные средства. Еще около 17 млн рублей "Марпосадкабель" вложит в реконструкцию производственных площадей.

Нацпроект "Производительность труда" нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров, а также создана система грантовой поддержки.

О предприятии

АО "Марпосадкабель" - кабельный завод, который обеспечивает полный технологический цикл создания кабелей и проводов. Предприятие находится на территории общей площадью 20 га в городе Мариинский Посад на территории Чувашии. Складские помещения имеются не только в республике, но и в Москве.