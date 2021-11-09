В Пензенской области за год отремонтировали 130 км автодорог по нацпроекту

ПЕНЗА, 9 ноября. /ТАСС/. Пензенская область завершила работы, запланированные на 2021 году по нацпроекту "Безопасные качественные дороги". Благодаря нацпроекту в регионе было отремонтировано 130 км дорог, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства строительства и дорожного хозяйства Пензенской области.

"На территории Пензенской области в полном объеме выполнены дорожные работы, предусмотренные национальным проектом "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. В этом году в рамках нацпроекта отремонтировано 130 км автомобильных дорог общего пользования регионального и местного значения. В областном центре в нормативное состояние приведен 71 км [дорог]", - отмечается в сообщении.

Всего в регионе в нормативное состояние приведено более 65% автодорог регионального и межмуниципального значения, в Пензенской агломерации этот показатель составляет 71%.

Одними из значимых объектов по нацпроекту стали реконструкция Бакунинского моста через реку Сура, связывающего две части Пензы, а также второй этап реконструкции улицы 40 лет Октября, где работы идут с опережением графика на год.

По словам главы Минстроя Пензенской области Александра Гришаева, особое внимание в этом году было уделено повышению безопасности дорожного движения - установке светофоров, дорожных знаков, ремонту тротуаров и созданию пешеходных ограждений.

"Это позволило значительно уменьшить смертность на трассах региона. За девять месяцев 2021 года этот показатель на региональных дорогах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года снизился на 65%. Помимо этого, количество ДТП сократилось на 28%", - приводятся в сообщении слова Гришаева.