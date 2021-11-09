Власти Коми сообщили о нехватке в регионе более 1,2 тыс. медработников

СЫКТЫВКАР, 9 ноября. /ТАСС/. Медучреждениям Коми не хватает более 1 200 медработников, сообщил во вторник председатель Контрольно-счетной палаты региона Игорь Гурьев.

"Численность врачей сократилась с начала 2021 года на 80 человек, среднего медперсонала - на 213 человек. На 1 октября в республике не хватает более 1 200 медицинских работников, в том числе более 600 врачей и более 600 сотрудников среднего медперсонала", - сообщил Гурьев в Госсовете Коми при рассмотрении региональной госпрограммы "Развитие здравоохранения".

Как отметил исполняющий обязанности министра здравоохранения Коми Игорь Дягилев, нехватка кадров отмечена во многих отраслях и обусловлена миграционным оттоком населения региона. По его уточненным данным, число врачей за девять месяцев этого года сократилось на 60 - до 3 209. Число среднего медперсонала уменьшилось за этот период на 213 - до 9 517. При этом в рамках нацпроекта планировалось в 2021 году привлечь в отрасль 645 врачей и 1 164 сотрудников среднего медперсонала.

В то же время обеспеченность врачами сельских районов увеличилась за последние пять лет на 6%, что обусловлено успешной реализацией программы "Земский доктор", сообщил Дягилев. За время действия программы, с 2011 года, прибыли 373 врача и 18 фельдшеров, в 2021 году планируется привлечь 47 специалистов.

Отвечая на вопросы депутатов, Дягилев отметил, что решением кадровой проблемы является целевая и контрактная подготовка специалистов. Дополнительно планируется создать центр привлечения кадров, который объединит потребности медучреждений, Минздрава и базы вакансий. Планируется также открыть программы ординатуры в Сыктывкарском госуниверситете и ввести дополнительные меры поддержки студентов, ординаторов и выпускников.

Ликвидация дефицита медицинских кадров является одной из задач национального проекта "Здравоохранение". Задачами проекта являются снижение показателей смертности населения, обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже раза в год, оптимизация работы медучреждений.