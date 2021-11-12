Четыре школы построят в Адыгее в Тахтамукайском районе, граничащем с городом-миллионником

МАЙКОП, 12 ноября. /ТАСС/. Власти Адыгеи планируют в ближайшие два года построить четыре школы в Тахтамукайском районе, расположенном в непосредственной близости от города-миллионника Краснодара, сообщил в пятницу в своем аккаунте в Instagram глава республики Мурат Кумпилов.

"При поддержке правительства РФ за последние годы в республике реализован ряд масштабных проектов по развитию системы образования, строительству новых современных школ. Эту работу мы продолжим. Особое внимание уделим Тахтамукайскому району, где наиболее высокая в республике плотность населения. Уже принято решение о строительстве там в ближайшие два года четырех новых школ", - написал он.

В поселке городского типа Яблоновский, который от Краснодара отделен мостом, будут построены две новые школы - на 1,1 тыс. мест каждая. Их возведение начнется в 2022 году и в 2023 году. Также в будущем году планируется строительство школы на 1,1 тыс. мест в ауле Новая Адыгея. Одновременно строительные работы должны начаться и в ауле Старобжегокай.

"Я побывал в ауле, осмотрел действующую школу и территорию, отведенную под возведение новой школы на 250 мест. Во время выездного совещания поставил задачи в кратчайшие сроки подготовить необходимую документацию, чтобы своевременно приступить к строительству объектов. Важно, что реализация этих проектов позволит существенно снизить нагрузку на действующие школы. При этом активное участие в нацпроекте "Образование" дает нам концептуальное решение задачи президента страны по переходу на односменный режим работы школ", - добавил глава республики.

Ранее сообщалось, что власти Адыгеи планируют построить пять новых школ до конца 2024 года, в рамках реализации национальных проектов за последние три года в регионе были построены четыре школы более чем на 3,4 тыс. ученических мест. Строительство новых школы позволит ликвидировать двухсменное обучение в регионе. В настоящее время во вторую смену в Адыгее обучается порядка 10 тыс. детей.