Краснодарское предприятие стало победителем чемпионата по производительности

МОСКВА, 12 ноября. /ТАСС/. Команда одного из крупнейших в стране винодельческих производств "Кубань-Вино" стала победителем второго Всероссийского чемпионата по производительности, финал которого прошел в пятницу в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Чемпионат организован в рамках нацпроекта "Производительность труда" и программы подготовки управленческих кадров "Лидеры производительности". Конкурсные испытания проходили с использованием бизнес-симулятора: участники тестировали разные стратегии, оптимизировали производственную цепочку и кадровые процессы, выстраивали бренд компании, чтобы вывести свое виртуальное производство в лидеры.

"Наша ключевая особенность была в том, что мы адаптивны. Мы понимаем, что в этой игре есть правила, как в реальной жизни - сегодня закон один, а завтра - другой. За счет адаптивности и следования общей стратегии мы смогли занять первое место. <...> Люди, которые участвовали [в игре], - часть большой компании. В обычной жизни, например, они работают по одним вопросам, а здесь - роли перераспределились и подчиненный мог стать руководителем какого-то направления", - сказал заместитель генерального директора "Кубань-Вино" Евгений Емельянов.

Он уточнил, что в предприятие не участвует в нацпроекте, так как относится к винодельческим, но, несмотря на это, самостоятельно применяет в своем производстве принципы бережливости.

Победителями чемпионата также были выбраны команды из других номинаций: среди вузов лучшими стали представители Томского политехнического вуза, среди региональных центров компетенций - команда Челябинской области.

О программе и нацпроекте

Программа "Лидеры производительности" реализуется в рамках нацпроекта "Производительность труда", это одна из мер поддержки бизнеса, разработанных по заказу Минэкономразвития РФ. В настоящее время к ней присоединились представители более 800 предприятий-участников нацпроекта из 71 региона России - это собственники и руководители предприятий, руководители ключевых производственных подразделений. Всего до конца 2024 года обучение по программе смогут пройти 10 тыс. руководителей по всей стране.

Нацпроект "Производительность труда" нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров, а также создана система грантовой поддержки.