Власти Кабардино-Балкарии ежегодно высаживают леса на площади 140 га

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Ежегодно в Кабардино-Балкарии (КБР) высаживают 140 га лесов. В текущем году количество саженцев уже превысило 400 тыс. Все мероприятия по восстановлению лесов проводятся в регионе в рамках федерального проекта "Сохранение лесов" национального проекта "Экология", сообщил в субботу журналистам председатель правительства республики Алий Мусуков.

"С начала года в республике посажено более 400 тыс. деревьев в рамках федерального проекта по сохранению лесов нацпроекта "Экология". Сегодня мы засаживаем половину га земли, а ежегодно - более 140 га лесов для того, чтобы восстанавливалось больше, чем мы теряем. Леса называют легкими планеты, и их должно быть больше, для этого будем проводить больше таких мероприятий", - сказал Мусуков в ходе акции "Сохраним лес" стартовавшей в Нальчике.

Министр природных ресурсов и экологии региона Ильяс Шаваев уточнил, что правительство КБР с готовностью поддержало акцию. "Действительно, в КБР уже высажена 421 тысяча деревьев в текущем году, что для нас является рекордным количеством, и мы можем с уверенностью сказать, что у нас высаживается деревьев больше, чем выбывает. Да, мы теряем часть из них из-за пожаров и вырубки, но число высаженных деревьев кратно это количество превосходит", - отметил он.

В рамках всероссийской акции "Сохраним лес" 13 ноября в Нальчике в парке Победы посадили 250 саженцев ясеня, клена, дуба красного и ореха грецкого, которые выращены и предоставлены Кабардино-Балкарским лесопитомником. Координатором проекта в регионе выступило Министерство природных ресурсов и экологии КБР. Мероприятия, направленные на сохранение зеленых насаждений, продлятся до конца ноября 2021 г. и пройдут во всех муниципальных образованиях, уточнили в региональном министерстве. Всего в 2021 г. в ходе двух всероссийских акций - "Сад памяти" и "Сохраним лес" - высажено более 225 тыс. саженцев, в том числе на участках земель лесного фонда, на землях городских округов и муниципальных образованиях республики.

Всероссийская акция "Сохраним лес" проходит третий год, за это время высажено более 82 млн деревьев. В этом году цель участников акции - высадить рекордные 70 млн деревьев. Организаторами выступают Министерство природных ресурсов и экологии РФ, Федеральное агентство лесного хозяйства, АНО "Национальные приоритеты" и АНО "Сад памяти".