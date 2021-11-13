В Кабардино-Балкарии за 2021 год отремонтировали 170 дорожных объектов

НАЛЬЧИК, 13 ноября. /ТАСС/. Ремонтные работы завершены на 170 дорожных объектах в Кабардино-Балкарии (КБР) за 2021 год. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе главы и правительства республики по результатам заседания правкомиссии по региональному развитию.

"Обсуждены предварительные итоги реализации в субъектах национального проекта "Безопасные и качественные дороги". КБР была отмечена среди субъектов, успешно реализующих мероприятия в рамках дорожного нацпроекта. Ремонт объектов, включенных в программу на этот год, на стадии завершения: из 183 ремонтируемых дорожных объектов работы полностью завершены на 170, по оставшимся техническая готовность составляет более 92%, средства также освоены в объеме 96,5%", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что в этом году в рамках нацпроекта отремонтируют более 116 км региональных и местных автомобильных дорог, а также выполнят комплекс мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения. "Будет устроено порядка 37 км линий наружного освещения, около 3 км барьерного ограждения, а также обустроено по новым национальным стандартам 116 пешеходных переходов со светофорами типа Т-7", - уточнили в пресс-службе.

Финансовое обеспечение дорожных работ на 2021 год в КБР составляет порядка 1,9 млрд руб., из которых 432 млн - средства федерального бюджета, 1,4 млрд - регионального, 48 млн - местного. "В 2021 г. по инициативе главы КБР Казбека Кокова республика дважды получила дополнительные средства из федерального бюджета, благодаря чему удалось включить в программу ряд новых дорожных объектов", - добавили в пресс-службе.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза.