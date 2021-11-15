Путин поручил сформировать проект развития общественного транспорта в рамках нацпроекта

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин поручил сформировать в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" единый проект развития общественного транспорта и обеспечивающей инфраструктуры. Соответствующее поручение дано правительству по итогам заседания президиума Госсовета РФ.

В поручении говорится о необходимости предусмотреть в проекте меры по поддержке привлечения инвестиций в развитие общественного транспорта и механизмов субсидирования из федерального бюджета части затрат на обновление в соответствии с экологическими требованиями подвижного состава и инфраструктуры городского и пригородного пассажирского транспорта.