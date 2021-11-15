В Грозном открылся первый в России педагогический технопарк "Кванториум"

ГРОЗНЫЙ, 15 ноября. /ТАСС/. Первый в России технопарк универсальных педагогических компетенций открылся на базе Чеченского государственного педагогического университета (ЧГПУ) в Грозном в понедельник. Новое структурное подразделение вуза создано на базе факультета технологии и менеджмента в образовании, передает корреспондент ТАСС.

"Для нас очень значимо, что мы стали первым педагогическим вузом страны, на базе которого открылся педагогический технопарк "Кванториум". У нас много планов и идей, связанных с нашим "Кванториумом", и мы готовы приложить все усилия для их реализации", - отметил в приветственном слове руководитель технопарка и декан факультета технологии и менеджмента в образовании ЧГПУ Магомед-Рамзан Хадисов.

Деятельность новой образовательной площадки вуза будет направлена на формирование условий для повышения качества высшего образования и расширения содержания реализуемых образовательных программ. Педагогический технопарк создан в рамках федерального проекта "Современная школа". Ему присвоено имя бывшего проректора ЧГПУ, доктора педагогических наук, профессора Шавади Арсалиева.

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.