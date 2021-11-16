Кабмин намерен получать обратную связь от граждан по каждому мероприятию нацпроектов

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Правительство России работает над тем, чтобы обратная связь от граждан была получена по каждому из реализуемых мероприятий национальных проектов. Об этом во вторник сообщил ТАСС вице-премьер - руководитель аппарата правительства РФ Дмитрий Григоренко.

"Сейчас мы работаем над тем, чтобы обратная связь от граждан была получена для каждого из реализуемых нами мероприятий или планируемых к реализации. Для нас это оценка качества выполнения проектов, которая необходима, чтобы вовремя корректировать нашу совместную работу под конкретные потребности граждан", - сказал он, отметив, что государство должно "уметь слышать людей, чтобы оперативно вносить корректировки".

Ключевые цели 14 национальных проектов, включая комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, обозначены в указе "О национальных целях развития РФ до 2030 года". Это задачи по сохранению здоровья и благополучия россиян, развитию возможностей для реализации и развития их талантов, по созданию безопасной и комфортной среды для жизни, возможностей для труда, а также задачи по цифровой трансформации.

Национальные проекты, инициированные президентом России Владимиром Путиным, реализуются с 2019 года. Изначально они были рассчитаны на период до 2024 года, однако впоследствии их продлили еще на 6 лет - до 2030 года.