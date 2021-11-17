Мобильный интернет появился в 23 малых селах Приамурья в 2021 году

БЛАГОВЕЩЕНСК, 17 ноября. /ТАСС/. Мобильный интернет с начала 2021 года впервые запущен в 23 селах Амурской области, в которых в общей сложности проживает более 19 тыс. человек. В основном, это отдаленные села на севере региона, в них сеть появилась впервые, подключение стало возможно в рамках национального проекта "Цифровая экономика", сообщила в среду пресс-служба ПАО "МТС" в регионе.

"На основе инфраструктуры, построенной для объектов социокультурного назначения, в 2021 году был запущен мобильный интернет в 23 малых населенных пунктах, в которых в общей сложности проживает более 19 тыс. человек, что расширило покрытие мобильной связью в Амурской области. Работы были проведены в рамках национального проекта "Цифровая экономика", - говорится в сообщении.

Впервые высокоскоростной мобильный интернет появился в селе Ивановское Селемджинского района, в котором проживают около 400 жителей. Село относится к районам Крайнего Севера, расположено в тайге, от областного центра - Благовещенска - его отделяют 700 км. Большая часть жителей - представители малочисленных народов севера эвенки.

"В этом году в Ивановское мы проложили оптоволокно для подключения к проводному интернету школы, фельдшерско-акушерского пункта, сельсовета и библиотеки. На базе имеющихся сетей теперь запустили 4G для всех жителей села. Для таких отдаленных, как Ивановское мобильная связь - это единственная возможность получить полноценное образование онлайн, оплатить коммунальные услуги, в трудную минуту связаться со службами спасения, попросить о помощи и даже проконсультироваться с врачом", - цитирует пресс-служба слова и.о. директора Амурского филиала МТС Олесю Двинину.

Запущенная базовая станция 4G обеспечивает не только связь в поселке, но и покрывает до 10 км территории вокруг, где эвенки занимаются традиционными промыслами: оленеводством, собирательством, пчеловодством и промысловой охотой.

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" рассчитан до 2024 года. Его основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.