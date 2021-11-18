Свыше 300 км региональных автодорог отремонтировали в Липецкой области с начала года

ЛИПЕЦК, 18 ноября. /ТАСС/. Более 300 км региональных автомобильных дорог отремонтировали в Липецкой области с начала текущего года в рамках нацпроекта. Об этом сообщил в четверг журналистам глава областной администрации Игорь Артамонов.

"В этом году мы отремонтировали рекордное для региона число дорог: на региональных и муниципальных автодорогах, вошедших в нацпроект, уложено более 2,5 тыс. кв. м асфальтобетона - более 300 км региональных дорог и 36,4 км уличной сети Липецка, Ельца и Грязей", - сказал Артамонов.

Он подчеркнул, что власти большое внимание уделили именно муниципалитетам. "Жителям всех населенных пунктов нужны качественные и безопасные дороги", - добавил Артамонов.

В частности, продолжил он, на деньги нацпроекта был построен и принят в эксплуатацию второй этап второй очереди восточного обхода Липецка протяженностью 5 км, реконструировано 4 км трассы Липецк - Данков, которую поэтапно доводят до норм второй технической категории, капитально отремонтировано 7,7 км автодороги Девица - Никольские Выселки в Усманском районе.

В свою очередь, в пресс-службе областной администрации пояснили, что регион вошел в десятку лучших в стране по показателям реализации нацпроекта "Безопасные качественные дороги" в 2021 году. "Всего в текущем году на реализацию нацпроекта было направлено 4,4 млрд рублей, из них 545 млн рублей - из федерального бюджета", - заключили в пресс-службе.