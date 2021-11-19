В 27 селах Приамурья в 2022 году появится высокоскоростной интернет

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноября. /ТАСС/. Почти 30 сел в Амурской области, общая численность которых более 12 тыс. человек, в 2022 году будут обеспечены голосовой связью и скоростным мобильным интернетом в рамках нацпроекта "Цифровая экономика". Семь населенных пунктов получат доступ к цифровым сервисам впервые, сообщила в пятницу ТАСС и. о. директора Амурского филиала МТС Олеся Двинина.

"В Амурской области нацпроект "Цифровая экономика" в 2022 году позволит обеспечить 27 сел связью 4G. Сеть LTE будет запущена на основе инфраструктуры, построенной в рамках госконтракта МТС для объектов социокультурного назначения по нацпроекту "Цифровая экономика". В результате более 12 тыс. человек получат скоростной мобильный интернет и устойчивую голосовую связь", - сказала Двинина.

Она отметила, что в селах уже проложено оптоволокно для подключения к проводному интернету школ, фельдшерско-акушерских пунктов, сельсоветов, библиотек и пожарных частей. "На базе имеющихся сетей теперь запустим LTE, которым смогут пользоваться жители и приезжие. Приоритет - малым и отдаленным селам, для которых наша связь - порой единственная возможность получить полноценное образование онлайн, оплатить коммунальные услуги, в трудную минуту связаться со службами спасения, попросить о помощи и даже проконсультироваться с врачом по видеосвязи", - добавила собеседница ТАСС.

Самое маленькое село в плане на подключение в 2022 году - Таскино Мазановского района, где живут около 200 человек, самое отдаленное - Албазино, которое находится от Благовещенска в 670 км на север, но имеет большой туристический потенциал. Там находится восстановленный Албазинский острог, возведенный на историческом месте одного из первых русских поселений на Дальнем Востоке в XVII веке.

В семи населенных пунктах устойчивый сигнал 4G появится впервые, это Маргаритовка и Таскино Мазановского района, Албазино Сковородинского района, Болдыревка Завитинского района, Лебяжье Серышевского района, Усть-Нюкжа Тындинского и Норск Селемджинского района.

Ранее сообщалось, что на основе инфраструктуры, построенной для объектов социокультурного назначения, в 2021 году был запущен мобильный интернет в 23 малых населенных пунктах, где проживают более 19 тыс. человек, что расширило покрытие мобильной связью в Амурской области.

О нацпроекте

Национальный проект "Цифровая экономика РФ" рассчитан до 2024 года. Его основные цели - сделать интернет доступным для всех, обеспечить связью 5G крупнейшие города, повысить эффективность основных отраслей экономики за счет внедрения новых технологий. Общий объем финансирования нацпроекта - свыше 1,5 трлн рублей.

Ранее министр цифрового развития Амурской области Денис Земнухов сообщал, что телекоммуникационная инфраструктура, созданная в рамках трехлетней программы нацпроекта "Цифровая экономика" повысила показатель цифровизации региона. По его словам, это очень важно в период пандемии, когда ограничивается личный прием граждан в госучреждениях, есть удаленная работа и обучение, когда общение и рабочее взаимодействие может чаще всего выстраиваться только с помощью качественной связи и мобильного интернета. Связь открывает новые возможности для продвижения и развития территории: в туризме, бизнесе, запуске производственных объектов, включает людей в большие и малые проекты, что безусловно, повышает ее инвестиционную привлекательность.