В Туве рекультивировали кобальтовые отходы советской эпохи

ТАСС, 19 ноября. Рекультивация отходов предприятия "Тувакобальт", оставшихся с советских времен и содержащих тыс. куб. м токсичных веществ и тяжелых металлов, проведена в Туве. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба правительства региона.

"Тувакобальт" был закрыт еще в 1991 году, при этом не было предпринято никаких мер для нейтрализации экологической угрозы, исходящей от захоронений отходов. Шламы, общий объем которых составляет более 1,4 млн куб. м, стали источником загрязнения прилегающей местности, в том числе сел Сайлыг и Хову-Аксы, где проживают более 5 тыс. человек. Весной 2021 года началась рекультивация.

"Особо значимым результатом реализации национального проекта ["Экология"] в республике является рекультивация опасных отходов бывшего комбината "Тувакобальт". Работы на хвостохранилище бывшего горно-обогатительного предприятия проводились в рамках регионального проекта "Чистая страна" подрядной организацией ООО "Геосинтетика". Контракт на рекультивацию опасных отходов исполнен на 100%", - сообщила пресс-служба.

Рекультивация включает два этапа - технический и биологический. На первом этапе с помощью спецтехники проводились мероприятия по экранированию отходов. На биологическом этапе - посев многолетних трав.

До этого кобальтовые отходы хранились в застеленном и укрытом специальной пленкой котловане. Эксперты утверждают, что такой тип хранилища не гарантирует герметичности. Под угрозой загрязнения находилась река Элегест - приток Енисея.