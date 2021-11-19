Финансирование муниципальных музеев включат в нацпроект "Культура" в 2022 году

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Регионы России будут получать федеральные средства в рамках национального проекта "Культура" на развитие муниципальных музеев с 2022 года. Об этом заявила в пятницу заместитель министра культуры РФ Ольга Ярилова в ходе рабочей поездки в Адыгею.

"В следующем году мы продолжим восстанавливать дома культуры, библиотеки, детские школы искусств, которые в этом году впервые включили в национальный проект. Появятся и новые мероприятия. Они касаются муниципальных музеев. Мы никогда не уделяли внимания этому направлению, всегда регионы сами справлялись с этой проблемой. Со следующего года на развитие муниципальных музеев будут предусматриваться федеральные деньги", - сказала Ярилова.

По ее словам, еще одно новое направление в нацпроекте - комплектование книжных фондов. "Со следующего года предусмотрена субсидия из федерального бюджета муниципальным библиотекам на комплектование книжных фондов", - сказала она.

Ярилова 19 ноября проводит в Адыгее мониторинговое совещание по реализации нацпроекта "Культура" в субъектах Южного федерального округа и круглый стол по реализации проекта "Пушкинская карта". Также запланирована встреча с главой Адыгеи Муратом Кумпиловым и посещение ряда учреждений культуры республики.

Цель национального проекта "Культура" - сделать культуру доступной не только в крупных городах, но и в отдаленных населенных пунктах по всей стране. Проект также призван наполнять новым смысловым содержанием сельские учреждения культуры, культурно-досуговые учреждения и библиотеки. Согласно указу "О национальных целях развития до 2030 года", проект продлен до 2030 года и предусматривает увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателями 2019 года.