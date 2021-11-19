Ледовый каток и дворец игровых видов спорта построят в Пензе по нацпроекту

ПЕНЗА, 19 ноября. /ТАСС/. Строительство двух крупных спортивных объектов - крытого ледового катка и дворца игровых видов спорта - запланировано в Пензе по федеральному проекту "Спорт - норма жизни" нацпроекта "Демография". Об этом сообщили ТАСС в пятницу в пресс-службе Минспорта Пензенской области.

"Федеральным проектом "Спорт - норма жизни" в 2021 году предусмотрено строительство крытого ледового катка в Пензе. Срок сдачи объекта - 2022 год. В 2023 году предусмотрено строительство дворца игровых видов спорта в Пензе", - отметили в ведомстве.

Внутри крытого катка планируется построить трибуны на 350 мест, арену для занятия фигурным катанием и хоккеем, тренажерный зал. Дворец игровых видов спорта будет включать тренировочный и игровой зал, где будут созданы трибуны для зрителей на 1 тыс. мест. Здесь будут созданы возможности для занятий мини-футболом, баскетболом и волейболом.

Как отметили в министерстве, в 2022-2023 годах планируется создать также восемь площадок для подготовки к выполнению комплекса ГТО.

В 2022 году на развитие физической культуры и спорта Пензенской области запланировано 805,2 млн рублей, в том числе 30,7 млн рублей - из федерального бюджета.