Нацпроект по дорогам стал самым упоминаемым в СМИ в октябре

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" стал самым упоминаемым в СМИ в октябре 2021 года. Количество сообщений по этому нацпроекту, который месяцем ранее занимал вторую строчку рейтинга, в октябре составило 30,15 тыс., на втором месте - лидер прошлого месяца, нацпроект "Образование" (24,97 тысячи сообщений). Об этом говорится в исследовании "Медиалогии", подготовленном для ТАСС.

Нацпроект "Жилье и городская среда" сохранил за собой третье место с результатом 24,426 тысячи сообщений в СМИ.

Количество сообщений о нацпроектах "Демография", "Экология", "Культура", "Здравоохранение", "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" составило от 9,9 тыс. до более чем 19 тыс. Из них наибольшее количество сообщений в СМИ посвящено нацпроекту "Демография" (четвертое место в рейтинге по итогам октября) - 19,364 тысячи.

Нацпроект по цифровой экономике упоминался в 8,691 тыс. сообщений, по производительности труда - в 6,3 тыс. сообщений, по экспорту - в 4 тыс. Количество сообщений по нацпроекту "Наука" составило чуть более 2 тыс., а по комплексному плану модернизации и расширения магистральной инфраструктуры - 908 сообщений.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" стал самым упоминаемым в телевизионных СМИ (21,7% от общего числа сообщений о нацпроектах), печатных СМИ (17,8%) и электронных СМИ (17,7%). На втором месте в телевизионных СМИ - нацпроект "Жилье и городская среда" (16,2%), в печатных СМИ и в электронных СМИ - нацпроект "Образование" (17% и 14,6% соответственно). На третьем месте в ТВ СМИ - нацпроект "Образование" (13,3%), а в печатных и электронных СМИ - нацпроект "Жилье и городская среда" (15,2% и 14,3% соответственно).

По данным "Медиалогии", "Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры" оказался аутсайдером по упоминаниям со всех категориях СМИ: на телевидении сообщения об этом нацпроекте составили 0,1%, в печатных СМИ - 0,3%, в интернете - 0,6%.