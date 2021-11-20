В кубанском хуторе в рамках нацпроекта "Образование" открыли "Точку роста"

КРАСНОДАР, 20 ноября. /ТАСС/. Детский центр естественно-научного образования "Точка роста" открыли в школе №25 в хуторе Семигорский вблизи Новороссийска. Центр открыт в рамках национального проекта "Образование", сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

"В Новороссийске по нацпроекту "Образование" открыли "Точку роста". Центр естественно-научной направленности оборудовали в школе №25 хутора Семигорский", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в учреждении создали условия для повышения качества образования, а именно - кабинеты физики, химии и биологии оснастили современным оборудованием. Также здесь ученики смогут заниматься робототехникой.

"Благодаря нацпроекту "Образование" за два года в сельских школах Новороссийска открыли пять "Точек роста". В ближайшее время еще одну оборудуют в поселке Мысхако", - отметили в пресс-службе, добавив, что всего в 2021 году в школах региона планируют открыть 134 "Точки роста".

Нацпроект "Образование" охватит период с 2019 до 2024 года. Проект, общий бюджет которого составит почти 784,5 млрд рублей, призван обеспечить глобальную конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число 10 ведущих стран по качеству общего образования.