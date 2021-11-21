В Ингушетии к 1 сентября 2022 года планируют открыть первый центр для одаренных детей

МОСКВА, 21 ноября. /ТАСС/. Открытие первого в Ингушетии центра для одаренных детей планируется к 1 сентября 2022 года, сообщила ТАСС министр образования и науки республики Эсет Бокова.

"В 2022 году в Республике Ингушетия планируется открытие центра для одаренных детей, вся необходимая работа по этому центру уже проведена, выбрано здание в столице региона. Сейчас проводится формирование технического задания для участия в конкурсе на приобретение оборудования. В рамках нацпроекта ["Образование"] оно у нас уже определено на 2022 год, и к первому сентября следующего года планируем уже торжественное открытие центра", - сказала она.

Планируется также, что на его базе ежемесячно будут проходить обучение более 100 учащихся. На данный момент проходит переподготовка кадров для этого центра. На закупку оборудования для центра было выделено 225 млн рублей, добавила министр.

Центр для одаренных детей станет аналогом образовательного центра "Сириус". Основные задачи центра - выявление одаренных детей-школьников, их развитие и поддержка по трем направлениям: спорт, наука и культура.