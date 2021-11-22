Институт развития интернета в декабре впервые проведет питчинг проектов

МОСКВА, 22 ноября. /ТАСС/. Институт развития интернета впервые проведет открытую защиту интернет-проектов в рамках конкурса на создание национального контента в цифровой среде и поддержит долгосрочные проекты, на создание которых отводится два года. Заявки на питчинг будут приниматься до 7 декабря включительно, сообщили ТАСС в понедельник в пресс-службе ИРИ.

Институт развития интернета с 2020 года является оператором конкурса на создание интернет-контента для молодежной аудитории, который проводится в рамках нацпроекта "Культура". Конкурс на создание национального контента в цифровой среде объявили в августе 2021 года как часть реализации дополнительной субсидии, которую ИРИ выделило правительство РФ. "С сегодняшнего дня стартует финальный в этом году этап конкурса на создание контента. Его главное отличие - открытая защита проектов. Это первый открытый питчинг, который мы проводим за два года нашей работы", - процитировали в пресс-службе гендиректора ИРИ Антона Ключкина.

Он добавил, что процедура питчинга предусмотрена документацией о конкурсе. По словам Ключкина, его проведение станет дополнительным шагом к более понятной и открытой процедуре отбора проектов.

"Количество и качество заявок постоянно растет, и мы хотим продемонстрировать лучшие из них и показать, как проводится оценка проектов. Важно, что впервые мы сможем поддержать долгосрочные проекты, чего мы очень хотели и к чему двигались на протяжении последних двух лет нашей работы. Фактически на создание проектов, которые будут выбраны на питчинге, отводится два года: отчитаться о создании и выполнении KPI нужно до конца 2023 года. Это открывает дорогу большим проектам, в том числе игровым", - подчеркнул он.

Заявки на участие в питчинге будут приниматься до 7 декабря включительно по четырем направлениям - "Аудиовизуальный контент", "Специальные интернет-проекты", "Контент для социальных сетей и мессенджеров", "Программные продукты (игры)". Отбор проектов на очную защиту проведет рабочая группа конкурсного комитета, которая после питчинга также примет окончательное решение о поддержке. В ее состав вошли гендиректор АНО "Диалог" Алексей Гореславский, гендиректор СТС Медиа Вячеслав Муругов, первый заместитель министра просвещения РФ Александр Бугаев, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева и другие.