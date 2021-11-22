В Удмуртии начал работу первый педагогический "Кванториум"

ТАСС, 22 ноября. "Кванториум" имени ученого Василия Разумовского начал работать в Глазовском государственном педагогическом институте (ГГПИ) в Удмуртии. Он включает в себя лаборатории естественнонаучного и технического профилей, а также студию для создания презентаций и вебинаров, сообщает в понедельник пресс-служба правительства республики.

"В Глазовском государственном педагогическом институте начал работу технопарк "Кванториум" имени Василия Разумовского. Новое образовательное пространство создано в рамках федерального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование", инициированного президентом страны Владимиром Путиным. "Кванториум" ГГПИ включает в себя лаборатории естественнонаучного и технического профилей, а также студию для создания презентаций и вебинаров. Все помещения оснащены современным высокотехнологичным оборудованием", - сказано в сообщении.

"Кванториум" с педагогическим уклоном в республике первый, ранее в Удмуртии открыли такое учреждение для детей. Так, в глазовском "Кванториуме" появились новые цифровые лаборатории по физике, химии, биологии, анатомии и физиологии, различные образовательные робототехнические решения, 3D-принтер, 3D-сканер, лазерный настольный резак. В студии для создания презентаций и онлайн-вебинаров установили комплекс оборудования, включающий в себя видеокамеру, телесуфлер, рабочее место преподавателя, стеклянную доску, световое оборудование, систему фонов для видеосъемки.

"Уникальное оборудование позволит качественно изменить образовательный процесс при подготовке современного учителя. "Кванториум" станет той площадкой, где студенты смогут обучиться методикам и технологиям преподавания учебных предметов с применением новейшего оборудования и оттачивать теорию на практике, демонстрировать интересные проектные работы, заниматься научными исследованиями. Это будет территория творчества, саморазвития и командной работы в научно-практической деятельности. Все это в итоге позволит подготовить будущих учителей к педагогической деятельности в школах, оснащенных современным оборудованием, а также в детских технопарках "Кванториум", "Точках роста", центрах "IT-куб", - приводятся в сообщении слова ректора ГГПИ Янины Чиговской-Назаровой.

Василий Разумовский - советский и российский ученый в области дидактики, сравнительной педагогики, методики обучения физике в школе, доктор педагогических наук, профессор, академик РАО. Он был инициатором проведения в глазовском пединституте Всероссийской научно-практической конференции "Учебный физический эксперимент: Актуальные проблемы. Современные решения".

Идея запуска педагогических "Кванториумов" принадлежит Минпросвещения России. ГГПИ стал одним из 10 учреждений, которые в 2021 году получили финансовую поддержку на реализацию проектов по обновлению материально-технической базы.