Власти расторгнут контракт с подрядчиком школы, строящейся в Коврове по нацпроекту

ВЛАДИМИР, 22 ноября. /ТАСС/. Врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев поручил расторгнуть контракт с подрядчиком, выигравшим тендер на строительство школы на 1 100 мест, которая возводится по нацпроекту в Коврове. Поводом для этого стало серьезное отставание от графика, сообщается в понедельник на сайте администрации региона.

Строительство школы стоимостью 585 млн рублей в ходе нацпроекта "Образование" начато в этом году, сдать объект планировалось до конца 2022 года. При этом в начале ноября техническая готовность объекта составляла всего 5%, а отставание от графика - два-три месяца. Врио губернатора потребовал от подрядчика увеличить темпы работы на объекте, однако повторная инспекция объекта показала, что строители не справляются с поставленными задами.

"Объект нацпроекта "Образование" долгожданный и важный, сбоев, в том числе по срокам, быть не должно. Очевидно, что нынешний подрядчик не справляется, не может решить поставленных задач. Мы теряем время. Нам нужен новый подрядчик, чтобы нагнать сроки. Здесь - расторжение и штраф", приводятся в сообщении слова главы региона.

По данным пресс-службы администрации региона, представленный подрядчиком еженедельный график не соблюден, отмечены срывы по каждому блоку. Рабочих на площадке недостаточно, работы ведутся по-прежнему вяло, что увеличивает отставание от графика.

По данным властей, строительство школы обусловлено острой потребностью в обеспечении односменного режима в образовательных организациях Коврова, где четверть детей учится во вторую смену. Школа рассчитана на 44 класса по 25 человек. Для решения проблемы двухсменности в Коврове планируется до конца 2025 года построить еще три новые школы.

Как сообщалось ранее, 17 ноября Октябрьский районный суд Владимира арестовал врио вице-губернатора Владимирской области Григория Вишневского, который обвиняется в получении взятки не менее чем на 600 тыс. рублей за содействие частной фирме в приемке работ по ремонту гимназии в Коврове.