Объекты инфраструктуры построят в пяти новых жилых районах Кабардино-Балкарии до 2024 года

НАЛЬЧИК, 25 ноября. /ТАСС/. Строительство инфраструктурных объектов планируется в пяти новых жилых микрорайонах Кабардино-Балкарии (КБР) до 2024 года. Системы водоснабжения и водоотведения возведут по нацпроектам, сообщили в четверг в пресс-службе главы и правительства региона.

"До 2024 года в рамках федеральных проектов "Жилье" и "Региональная и местная дорожная сеть" планируется инфраструктурное строительство в пяти новых районах жилой застройки и микрорайонах городского округа Нальчик. Речь идет о строительстве инженерных систем водоснабжения и водоотведения в микрорайоне Эркин Ёзен, коттеджном поселке Мишхидж, микрорайоне за селением Хасанья, дачных поселках Дубки-07 и Сосруко. На инфраструктурное строительство на указанных территориях жилой застройки планируется направить 388 млн рублей по федеральному проекту "Жилье", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что глава региона Казбек Коков 25 ноября принял участие в заседании президиума правкомиссии по региональному развитию в РФ под председательством зампреда правительства РФ Марата Хуснуллина. "На заседании обсуждены вопросы реализации программы капитального ремонта школ в рамках госпрограммы РФ "Развитие образования". В настоящее время в регионах идет подготовка заявок на предоставление субсидий из федерального бюджета, в 2022-2023 годах в программу капитального ремонта планируется включить 50 сельских общеобразовательных учреждений КБР", - уточнили в пресс-службе.

Были затронуты и вопросы по реализации национального проекта "Жилье и городская среда". В республике в текущем году будет введено в эксплуатацию 513 тыс. кв. м жилья, в 2022 году планируется ввести 530 тыс. кв. м. По прогнозным данным, за январь-ноябрь 2021 года объем жилищного строительства в КБР составит 427,4 тыс. кв. м, или 105,3% к аналогичному периоду 2020 года.