В КБР в 2022 году оснастят современным оборудованием сосудистый центр и онкодиспансер

НАЛЬЧИК, 27 ноября. /ТАСС/. Региональный сосудистый центр и онкодиспансер в Кабардино-Балкарии (КБР) оснастят современными компьютерным и магнитно-резонансным томографами в 2022 году, сообщили в субботу в региональном Минздраве.

"Минздрав Кабардино-Балкарии установит в региональном сосудистом центре РКБ специализированный 128-срезовый компьютерный томограф для исследования сердца и сосудов, а онкологический диспансер будет оснащен магнитно-резонансным томографом. Поставка современного оборудования для проведения высокотехнологичного обследования пациентов запланирована на 2022 год", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в этом году оборудование больниц республики было значительно обновлено в рамках национального проекта "Здравоохранение". Так, в Городской клинической больнице №1 и онкодиспансере установлены компьютерные томографы, а в 2019 году новые магнитно-резонансные томографы получили Республиканская клиническая больница и РДКБ. "И если в 2013 году в госучреждениях здравоохранения не было ни одного КТ или МРТ, то сейчас современное диагностическое оборудование высокого класса имеется во всех ключевых лечебных организациях", - отметили в региональном министерстве.

По нацпроекту в 2019-2021 годах Минздравом КБР приобретены и установлены в подведомственных учреждениях 12 современных компьютерных рентгеновских томографов и три магнитно-резонансных. Так, на базе РКБ функционируют два КТ и один МРТ, в детской больнице также есть оба аппарата. Компьютерными рентгеновскими томографами оснащены и городские клинические больницы №1 и №2, Межрайонная многопрофильная больница, Прохладненская ЦРБ, Противотуберкулезный диспансер; а в онкологическом центре установлены два КТ-аппарата, один из которых - в комплексе с линейным ускорителем, МРТ также есть и в перинатальном центре.

Отмечается, что диагностика больных при наличии медицинских показаний проводится по полису ОМС. Оснащенность ведущих медицинских организаций республики КТ позволила своевременно выявлять поражения легких коронавирусной инфекцией с начала пандемии. Только с начала 2021 года за счет средств ОМС было проведено более 122 тыс. исследований на КТ больным с подозрением на вирусную пневмонию, в том числе в задействованных частных медицинских организациях, имеющих необходимые аппараты.

Национальный проект "Здравоохранение" предусматривает снижение смертности населения в трудоспособном возрасте, ликвидацию кадрового дефицита в медицинских организациях, обеспечение охвата всех граждан профилактическими осмотрами. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.