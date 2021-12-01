Шесть молодежных лабораторий создали в регионах УрФО под эгидой Уральского НОЦ

ЕКАТЕРИНБУРГ, 1 декабря. /ТАСС/. Молодые ученые приступили к исследованиям в шести лабораториях, созданных под эгидой Уральского научно-образовательного центра (НОЦ). Новые молодежные лаборатории появились в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, сообщил ТАСС директор по развитию Уральского НОЦ Игорь Манжуров.

"Нашему НОЦу дано шесть новых молодежных лабораторий. Их получили все регионы нашего НОЦ: одна лаборатория на базе Южно-Уральского госуниверситета, одна в Курганском, две в Уральском федеральном и еще две лаборатории в ведущих институтах УрО РАН. Эти молодежные лаборатории уже заработали", - сказал Манжуров.

По мнению Манжурова, появление этих лабораторий позволит НОЦ привлечь еще больше молодых ученых для создания научных команд, которые займутся решением глобальных задач для предприятий - партнеров НОЦ. Научно-образовательный центр планирует увеличивать число молодых специалистов, задействованных в проектах. По словам директора по развитию, для этого необходимо в том числе и передовое современное оборудование. "Задача у нас серьезная - чтобы доля молодых ученых у нас все время возрастала, сейчас доля молодых ученых и исследователей НОЦ в возрасте до 39 лет составляет более 40%", - сказал Манжуров.

В рамках новых лабораторий ученые УрФУ займутся разработкой перспективных технологий комплексной переработки минерального и техногенного сырья цветных и черных металлов, а также проектами в области водородной энергетики. В лабораториях на базе Уральского отделения РАН займутся исследованиями в области высокотемпературной электрохимии актинидов и редкоземельных металлов, а также аддитивных технологий. В Южно-Уральском государственном университете молодые ученые в рамках лаборатории займутся проблемами физико-химии и газодинамики двигательных установок многоразовых ракет-носителей, а в Курганском госуниверситете приступят к разработкам перспективных материалов для индустрии и биомедицины. Объем финансирования каждой из лабораторий под руководством молодых перспективных исследователей составит 14,9 млн в год в течение не менее трех лет.

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.