Псковские власти построят четыре школы в приграничных территориях

ПСКОВ, 2 декабря. /ТАСС/. Власти Псковской области построят 4 новые школы в четырех приграничных районах, чтобы решить проблему модернизации инфраструктуры в учреждениях образования. Новые школы появятся в муниципалитетах, расположенных вблизи границ с Эстонией и Латвией, их строительство оценивается почти в 1,2 млрд рублей, сообщил в четверг ТАСС и.о. председателя регионального комитета по образованию Андрей Ермаков.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о готовности поддержать регион в модернизации социальной инфраструктуры приграничных муниципальных образований в Псковской области. По данным властей, 80% учреждений социальной сферы в Гдовском, Печорском, Пыталовском, Себежском районах нуждается в проведении капитального ремонта и реконструкции.

"В рамках модернизации приграничных районов запланировано строительство четырех школ. Они появятся в городе Себежском и в Пыталовском районах, которые находятся вблизи границы с Латвией, а также в моногороде Печоры и в городе Гдове, которые расположены вблизи границы с Эстонией". Общая стоимость возведения этих учреждений с учетом проведения проектных работ составляет почти 1,2 млрд рублей", - рассказал собеседник агентства.

По словам региональных властей, соответствующее поручение президента РФ в адрес правительства страны уже сформировано. "Дорожные карты подготовлены, земельные участки для строительства школ в районах также подготовлены", - уточнил Ермаков. Ранее губернатор Михаил Ведерников докладывал президенту Владимиру Путину о состоянии лингвистической гимназии, единственной в России, где обучаются дети малочисленного народа сету. В этом году здание отметило свое 150 летие, и ему требуется капитальный ремонт.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.