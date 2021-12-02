Удмуртия почти вдвое увеличила финансирование дорожного нацпроекта в 2021 году

ТАСС, 2 декабря. Работы, запланированные по нацпроекту "Безопасные и качественные дороги" на этот год, завершились в Удмуртии. Всего отремонтировали почти 140 км трасс, республика в 2021 году почти вдвое увеличила финансирование проекта из регионального бюджета, сообщает в четверг пресс-служба правительства республики со ссылкой на главу Удмуртии Александра Бречалова.

"В 2021 году на реализацию работ по нацпроекту направлено 2,2 млрд рублей. Из них 780 млн - это средства федерального бюджета, а 1,44 млрд рублей - деньги из региональной казны. Если сравнивать с предыдущими годами, в этом дорожном сезоне Удмуртия практически в два раза больше вложила в ремонт дорог. За счет средств нацпроекта отремонтировано дорожное покрытие на 109 объектах, а на двух - реконструировано: из гравийной дороги сделали современную, в асфальтовом исполнении. И общая протяженность обновленных дорог составила 139,5 км", - приводит слова Бречалова пресс-служба.

В целом по нацпроекту были проведены работы на 12 региональных дорогах, еще 9 участков отремонтировали в Ижевске, почти 20 участков - в других городах и еще 72 объекта - в районах.

"Все объекты в перечень нацпроекта выбираются собственниками дорог на основании технического заключения специалистов о состоянии проезжей части, предписаний надзорных органов, в частности ГИБДД, социально-экономической значимости объектов, а также на основании обращения граждан", - отметили в правительстве.

Особенностями работы в 2021 году стало начало производства асфальтобетонов по новым ГОСТам. Для каждого объекта смеси подбирали индивидуально, исходя из условий эксплуатации дороги. Выпуск нового асфальтобетона налажен на нескольких современных заводах республики.

Нацпроект "Безопасные и качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, начали реализовываться в 2019 году.