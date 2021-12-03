Первая станция водоподготовки появилась в селе Лучаново под Томском по нацпроекту

ТОМСК, 3 декабря. /ТАСС/. Первая станция водоподготовки за счет средств проекта "Чистая вода" (входит в нацпроект "Жилье и городская среда") появилась в 421-летнем селе Лучаново под Томском, где 1,3 тыс. жителей были вынуждены пить воду с превышением марганца и железа по всем санитарным нормам. Об этом сообщил журналистам в ходе открытия станции вице-губернатор Томской области Евгений Паршуто.

"Самое главное во всей программе "Чистая вода", что люди начинают получать чистую воду, повышают качество жизни. Очень приличный проект, здесь применяется технология оптимальная по качеству, цене, эффективности. И я надеюсь, что жители Лучанова - 1,3 тыс. человек - начнут получать чистую воду по той же цене, оборудование будет работать без перебоев", - сказал Паршуто.

Как уточнил ТАСС вице-губернатор, на строительство объекта направлено 38,3 млн рублей, из которых почти 37 млн рублей - средства федеральной казны. Данная станция водоподготовки - первая в регионе по проекту "Чистая вода" и позволит закрыть проблему с очистными сооружениями в селе. "У нас традиционная проблема в Томской области - железо и марганец в воде. Здесь железо и марганец не проходили ни по каким нормам гигиеническим. У нас и станции все направлены на очистку этих элементов", - пояснил агентству Паршуто.

Как сообщил ТАСС глава Бошаевского сельского поселения, в состав которого входит Лучаново, Егор Паньков, данные водоочистные сооружения - первые в селе, которое было основано на четыре года раньше Томска, в 1600 году.

О нацпроекте в Томской области

Федеральный проект "Чистая вода" предполагает строительство и реконструкцию объектов для обеспечения качественной питьевой водой из систем центрального водоснабжения 99% городского населения РФ. По нему предусмотрено финансирование в размере 242 млрд рублей, из которых 146 млрд - средства федерального бюджета. С 2021 года проект "Чистая вода" перешел из нацпроекта "Экология" в национальный проект "Жилье и городская среда". По проекту, в 2021 году запланировано строительство и модернизация 452 объектов питьевого водоснабжения и водоподготовки, предусмотренных региональными программами.

Как пояснил ТАСС Паршуто, в 2021 году на реализацию проекта было направлено около 140 млн рублей, из которых 38 - на станцию водоподготовки в Лучаново, а остальные- на реконструкцию единственных очистных сооружений в городе Асино. В 2022 году по национальному проекту запланировано строительство сетей водоснабжения и станции водоподготовки в селе Средний Васюган в Каргасокском районе, реконструкция магистрального водопровода в Стрежевом, строительство скважин на водозаборе Северска, сумма финансирования проекта вырастет на 50% - до 210 млн рублей.