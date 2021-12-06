Власти Ивановской области почти втрое увеличат размер материнского капитала в 2022 году

ТАСС, 6 декабря. Власти Ивановской области в следующем году почти в три раза увеличат размер областного студенческого материнского капитала - до 150 тыс. рублей. Мера введена по нацпроекту "Демография", сообщили ТАСС в пресс-службе правительства Ивановской области.

"Региональный студенческий (материнский) капитал: размер выплаты в 2021 году - 58 887,39 рублей единовременно. С 1 января 2022 года размер будет увеличен до 150 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Воспользоваться мерой поддержки могут женщины в возрасте до 24 лет при рождении первого ребенка, если оба родителя являются студентами, обучающимися по программам высшего и среднего профессионального образования. При этом студенческий материнский капитал предоставляется в случае, если среднедушевой доход семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе.

В пресс-службе сообщили, что студенческий материнский капитал входит в число выплат по поддержке молодых семей. Среди них также ежемесячная выплата в размере 3,5 тыс. рублей семьям для ухода за первым ребенком до достижения им возраста 1,5 лет, единовременная выплата на улучшение жилищных условий в размере 117,8 тыс. рублей. "Стимулирование рождения ребенка в молодом возрасте помогает в дальнейшем принимать решение о рождении последующих детей", - отметили в пресс-службе.

Всего на поддержку семей с детьми в Ивановской области в 2022 году планируется направить почти 5,3 млрд рублей, что на 142,6 млн рублей больше показателей 2021 года. В этом году поддержку получили более 14,1 тыс. семей региона, родилось 6,1 тыс. детей. С учетом мер социальной поддержки темпы рождаемости по сравнению с 2019 годом увеличились на 3,1%.

Региональный проект "Финансовая поддержка семей при рождении детей" является частью нацпроекта "Демография". В проекте областного бюджета Ивановской области на 2022 год на реализацию проекта предусмотрено 1,5 млрд рублей, в том числе из 1,45 млрд рублей из федерального бюджета. В 2021 году на реализацию нацпроекта предусмотрено 1,47 млрд рублей, в том числе 1,39 млрд рублей из федерального бюджета.