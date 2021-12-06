Ивановские власти вложат в обновление домов престарелых 500 млн рублей до 2023 года

ТАСС, 6 декабря. Власти Ивановской области до 2023 года возведут два новых жилых корпуса в домах-интернатах для престарелых и инвалидов, что поможет повысить комфорт их проживания, приблизить условия пребывания к домашним. Стоимость работ составит почти 500 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе областного правительства.

"Сроки строительства, предусмотренные региональным проектом "Старшее поколение", - 2022-2023 годы. Общая стоимость строительства составляет 463 822,4 тыс. рублей в том числе средства федерального бюджета - 459 184 тыс. рублей, средства областного бюджета - 4 638,4 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Как пояснили в пресс-службе, объекты будут построены в Плесском и Пучежском домах-интернатах для престарелых и инвалидов и будут рассчитаны на 200 человек.

Нацпроект "Демография" начал реализовываться в 2019 году, он включает пять федеральных проектов, в том числе "Старшее поколение", направленный на увеличение продолжительности жизни. В 2022 году на его реализацию в Ивановской области будет предусмотрено почти 121,6 млн рублей.