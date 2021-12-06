Омская область в 2021 году не достигла планового показателя по снижению выбросов

ОМСК, 6 декабря. /ТАСС/. Омская область не достигла планового показателя на 2021 год по проекту "Чистый воздух" нацпроекта "Экология" по снижению выбросов в атмосферу на 4%. Об этом заявил в понедельник на заседании экспертного совета по вопросам экологии при губернаторе Омской области руководитель проектного офиса федерального проекта "Чистый воздух" Максим Корольков.

"В этом году впервые в федеральном проекте показывается результат по снижению выбросов как вала, так и приоритетных и опасных загрязняющих веществ. Целевой показатель для всех регионов, включая Омскую область, - 4% снижения. Исходя из тех данных, которыми мы сегодня обладаем, такой показатель [регионом] не достигается", - сказал Корольков.

По его словам, эти показатели не были привязаны к реальным мероприятиям. "Мы видим, что [омские] предприятия актуализировали планы и сдвинули их на 2022 и начало 2023 года. Мы взяли это под особый контроль", - пояснил он журналистам.

Корольков высказал ТАСС уверенность, что Омская область еще выйдет в лидеры в реализации проекта "Чистый воздух". "У каждого города свои особенности. В Челябинске ликвидировали городскую свалку - и сразу стали лидерами. В Омске Советскую свалку ликвидируют к 2024 году, - отметил он. - В целом мы отмечаем, что количество превышений [предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ в Омске] снижается".

Вице-премьер РФ Виктория Абрамченко, которая посетила Омск 26-27 августа, отметила, что город занимает пятое место среди городов РФ с самым загрязненным воздухом. По ее словам, более 84% вредных выбросов обусловлены деятельностью промышленности. Она подчеркнула, что проблемы экологии в Сибири необходимо решать ускоренными темпами, так как эти вопросы входят в тройку самых острых для жителей Сибирского федерального округа.