Более 6 млн рублей планируют направить на создание в 2022 году Фабрики процессов в Адыгее

МАЙКОП, 6 декабря. /ТАСС/. Фабрика процессов для обучения инструментам повышения производительности труда будет создана в Адыгее в 2022 году. На эти цели в рамках нацпроекта направят 6,5 млн рублей федеральных средств, сообщил в понедельник в своем аккаунте в соцсети Instagram глава Адыгеи Мурат Кумпилов.

"Адыгея обладает серьезным потенциалом для экономического развития. Наша задача - максимально его раскрыть, использовать все возможности для повышения конкурентоспособности региона. В 2022 году планируется создание Фабрики процессов для обучения инструментам повышения производительности труда на площадке Майкопского государственного технологического университета. Из федерального бюджета планируется выделение субсидии на создание процессов в размере 6,5 млн рублей", - написал он.

В республике уже реализован ряд проектов по внедрению бережливого производства как на предприятиях реального сектора, так и в органах власти, учреждениях образования и здравоохранения. Нацпроект "Производительность труда" позволяет сделать качественные подвижки в этом направлении, сформировать команду профессионалов, внедрять современные подходы для повышения эффективности производств, пояснил Кумпилов.

В текущем году 61 сотрудник предприятий Адыгеи и представитель региональных команд прошел обучение инструментам повышения производительности труда. Пять средних и крупных предприятий базовых несырьевых отраслей экономики вовлечены в реализацию нацпроекта. 61 сотрудник предприятий прошел обучение в рамках реализации мероприятий по повышению производительности труда самостоятельно, добавил глава региона.

Нацпроект "Производительность труда" нацелен на стимулирование предприятий к повышению производительности труда, снятие лишних административно-регуляторных барьеров и развитие экспортного потенциала. Для выполнения этих задач будут проводиться обучение и стажировка управленческих кадров, а также создана система грантовой поддержки.