Свыше 50 автодорог отремонтируют в Сочи в 2022 году

СОЧИ, 7 декабря. /ТАСС/. Более 50 автодорог планируется обновить в Сочи в рамках национального проекта "Безопасные и качественные дороги" в 2022 году. В этом году отремонтировали 50 объектов, большая часть из которых ведет к соцобъектам, сообщили журналистам в пресс-службе администрации города.

"Всего в этом году в рамках нацпроекта "Безопасные качественные дороги" обновлены 50 объектов улично-дорожной сети Сочи, из них 23 дороги находятся в Адлерском районе. В 2022 году отремонтируют 55 улиц общей протяженностью более 54 км, из них в Адлерском районе предстоит отремонтировать 10 объектов", - говорится в сообщении.

Уточняется, что большая часть автодорог, которая была отремонтирована в этом году ведет к объектам здравоохранения, образования и культуры. В качестве примера, в пресс-службе привели улицу Демократическая в Адлерском районе, ее протяженность составляет более 1 300 метров. На ней расположены церковь, Адлерский рынок, парк культуры и отдыха имени Бестужева-Марлинского, спортивная школа олимпийского резерва № 6, также проходит маршрут общественного транспорта. Эта улица является подъездной к диагностическому центру и краевой больнице № 4, а также к больнице № 6.

"На всех объектах рабочие подрядной организации сняли изношенный слой покрытия, подняли люки колодцев и дождеприемные решетки, устранили просадки и заменили дорожное полотно. По завершении работ нанесли разметку и установили знаки в соответствии с разработанными схемами организации дорожного движения", - приводит пресс-служба директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Андрея Недвижая.

Нацпроект "Безопасные качественные дороги" призван сделать дороги страны комфортными и безопасными. Основная цель нацпроекта - снизить смертность в результате ДТП в 3,5 раза. Нацпроекты, инициированные президентом РФ Владимиром Путиным, стартовали в 2019 году.

Обновление пассажирского транспорта в городских агломерациях - одно из направлений нацпроекта "Безопасные качественные дороги". Благодаря поддержке Минтранса России регионы могут приобрести новый транспорт со скидкой 60%. В 2021 году 13 городских агломераций получат 305 автобусов и 107 троллейбусов.